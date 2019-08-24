الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تفتتح منطقة ألعاب و تمارين رياضية في كورنيش أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تفتتح منطقة ألعاب و تمارين رياضية في كورنيش أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – بلدية مركز المدينة أيقونة ترفيهية رياضية جديدة إلى واجهة الجمال والترفيه كورنيش أبوظبي من خلال إنجازها منطقة ألعاب وتمارين رياضية وفقا لأفضل المعايير العالمية بالحوض غرب 10 على كورنيش أبوظبي .

وقال مدير بلدية مركز المدينة المهندس ماجد عبد الكثيري أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار حرص البلدية على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، و تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة بمواصفات راقية للقاطنين و زوار مدينة أبوظبي، مشيراً أن المشروع بلغت تكلفته حوالي 1,900,000 درهم، وتضمنت الأعمال توريد و تركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية ، وقد تم اختيار معدات الألعاب وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، كما أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك استخدام رمال الشواطئ في أرضية منطقة الألعاب وذلك لتوفير السلامة و المتعة لمستخدمي منطقة الألعاب.

وأشار أنه بهدف تأمين سلامة الأطفال المستخدمين لمنطقة الألعاب فقد تم تركيب سياج حول منطقة الألعاب ، وإنشاء مظلات لمناطق الألعاب، وأرصفة، و ممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة.

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كما شمل التطوير أيضا زراعة الأشجار المزهرة لاستخدمها في توفير الظل لمناطق الألعاب بما يتوافق مع استدامة الأعمال.

وأضاف الكثيري أن المشروع تضمن كذلك إنشاء منطقة تمارين رياضية مجهزة بمعدات حديثة و ذكية، عليها ملصق تعليمات حول كيفية الاستخدام ويمكن قراءتها عن طريق تطبيقات قراءة الباركود، حيث يمكن لمرتادين مناطق التمارين الرياضية معرفة طريقة الاستخدام.

وقال : تعد هذه المنطقة إضافة جديدة لمرافق كورنيش أبوظبي، وتساهم في تحسين مظهر المدينة في منطقة كورنيش أبوظبي، و الذي يمثل الواجهة و القبلة السياحية التي يرتادها القاطنون و الزوار والسياح.

ونوه مدير بلدية مركز المدينة أن افتتاح موقع الألعاب الجديد يأتي استكمالا للمناطق التي تم تأهيلها و افتتاحها في العام 2019 و العام 2018 حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 34 موقعا منها 13 موقعا في كورنيش أبوظبي و 21 موقعا في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، و قد انعكس ذلك إيجابا حيث ازداد عدد مستخدمي مناطق الألعاب في كورنيش أبوظبي و حدائق الأحياء السكنية،كما أن هنالك 29 منطقة ألعاب سيتم تأهيلها و الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري 2019.