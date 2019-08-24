كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أطباء في الإمارات: لا توقف أدويتك بسبب إعلان تجاري

لا تزال اللوحة الإعلانية التي أثارت غضباً في دبي والتي تعد بحل سحري لبعض الأمراض في غضون 10 أيام موضوعًا ساخنًا بين الأطباء والمقيمين حتى بعد إنزالها.

كان “الإعلان عن علاج للاكتئاب والتهاب المفاصل وآلام الظهر في 10 أيام فقط بدون أدوية” هو الإعلان الذي أغضب خبراء الصحة أكثر من غيرهم. وكانت اللوحة تعلن عن مركز لليوغا يدعى “سانجيف كريشنا يوجا” وكان يروج لأحد برامجها “إيقاع الحياة”.

وقال الأطباء إن مثل هذه الإعلانات يمكن أن تؤدي إلى عواقب تهدد حياة المرضى.

وقال الدكتور فينكيتيسواران راماناثان، المدير الطبي في مستشفيات أستر الإماراتية: “هذه اللوحات الإعلانية مضللة، وتمنح أملاً زائفًا وغير علمي للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات – إلى حد أن الناس قد يتوقفون عن استخدام الأدوية المنتظمة مثل الأنسولين والأدوية الأخرى”.

ويُنصح المرضى بزيارة الأطباء الذين يمارسون الطب المستند إلى العلم بانتظام. والتقيد الصارم بالأدوية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم، وفقا للدكتور راماناثان.

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وبالمثل، قالت الدكتورة مروة مناجد، استشارية طب الأسرة في المستشفى الأمريكي في دبي البرشاء كلينيك: “إن تجاهل العلاجات الضرورية الحاسمة للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والتهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع الدم الضغط وأمراض الكلى وتلف الأعصاب من بين أمراض أخرى، بحسب موقع زاوية.

وأضافت: “من المعروف أن الممارسة المنتظمة لليوغا يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر وتعزيز الحركة وخفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة. لكن يجب ألا يتوقف الناس عن تناول الأدوية والتركيز فقط على اليوغا.

ومرض السكري هو الذي أثار مخاوف الأطباء أكثر من غيره، فهو واحد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في جميع أنحاء الإمارات، ويجب معالجته بطريقة شاملة تحت إشراف طبي دقيق. علاوة على ذلك، فإنه يتطلب إدارة متسقة لتجنب المضاعفات.

وقالت الدكتورة أمل يعقوب أخصائية الغدد الصماء في مستشفى رأس الخيمة: “كثير من مرضانا غير مدركين لقائمة الاختبارات الشاملة التي يحتاجون إليها للتأكد من أنهم” محميون “من الأمراض التي تتبع مرض السكري. على سبيل المثال، يعد فحص القدم مطلبًا أساسيًا لمريض السكري لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف ألياف الأعصاب في الجسم ويؤدي إلى مضاعفات عديدة، مثل الاعتلال العصبي”.