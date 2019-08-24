كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقيس كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي سعادة السكان في دبي؟

قامت الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) والمثبتة من قبل هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بفحص تعبيرات الوجه لـ 26،476 عميلًا في أربعة مراكز خدمة (ديرة، العوير، البرشاء وأم رمول) خلال النصف الأول من عام 2019. وكشفت الكاميرات أن تصنيف سعادة العملاء الإجمالي يتراوح بين 85.6 في المائة و 92.8 في المائة.

من جانبه، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لسعادة العملاء في قطاع خدمات الدعم الإداري في هيئة الطرق والمواصلات: “إن تركيب الكاميرات الذكية لقياس رضا العملاء هو جزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعى للإمارات، ومبادرة المدينة الذكية في دبي ، والهدف الاستراتيجي لدبي لهيئة الطرق والمواصلات”.

وأضاف “كان تصنيف سعادة العملاء لكل مركز كما يلي: مركز ديرة: 4،371 عميلًا أظهروا تصنيفًا من 85.7 في المائة إلى 88.2 في المائة، مركز العوير: 12،002 من العملاء يعكسون تصنيفًا من 85.6 في المائة إلى 92.8 في المائة، ومركز البرشاء: 4،657 أشار العملاء إلى تصنيف من 86 في المائة إلى 89.2 في المائة، ومركز أم رمول: كشف 5444 من العملاء عن تقييم من 85.7 في المائة إلى 92.3 في المائة”.

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وأوضح محبوب أن الاختلافات في مؤشر السعادة لا تعزى إلى جودة أو سرعة تقديم الخدمات. وأشار إلى أن العميل ربما يعاني من ظروف شخصية تؤثر سلبًا على تعبيرات وجهه، بحسب موقع intelligenttransport.

وأضاف “تقوم الكاميرات الذكية بتحليل تعبيرات الوجه للعملاء قبل وبعد معالجة معاملاتهم دون حفظ الصور لاعتبارات الخصوصية. بدلاً من ذلك، توفر الكاميرات تغذية فورية ودقيقة حول تصنيف سعادة العملاء. وينقل النظام إشعارات فورية في حالة انخفاض معدل السعادة في أي مركز سعادة عن المستويات المحددة مسبقًا، وذلك بفضل عملية الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني المدمجة. وبناءً على ذلك، سيكون صناع القرار في وضع أفضل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع “.

وتابع “ترتبط نتائج تسليم مؤشر السعادة الذكية بمستوى الخدمة المقدمة؛ مما يعزز المنافسة الإيجابية بين مراكز السعادة للعملاء. هذا الجو يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات وهو سعادة الناس “.