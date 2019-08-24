مودي يشيد بدور محمد بن زايد في دفع شراكة البلدين

أبوظبي (وام) أشاد معالي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالدور القيادي الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دفع الشراكة المتنامية بين الدولتين.

وأكد مودي الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة للدولة تستغرق يومين، أن زيارته الثالثة لدولة الإمارات ستشهد تبادل وجهات النظر لدفع عجلة التعاون بين الجانبين، ونقاشات حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأبرز معاليه أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يناير 2017 كضيف رئيسي للهند يوم الجمهورية. وقال «منذ ذلك الحين أحرزنا تقدماً هائلاً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في المجالات الرئيسة، بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة».

كما أكد مودي أن العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لتحقيق حلمها الطموح في الوصول لحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار، من خلال شراكة متبادلة المنفعة.

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