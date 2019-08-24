رئيس الوزراء الهندي: دور قيادي لمحمد بن زايد في دفع شراكة البلدين المتنامة

أبوظبي (وام) أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لتحقيق حلمها الطموح في الوصول لحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار، من خلال شراكة متبادلة المنفعة.

وقال مودي، بمناسبة زيارته للدولة التي تستغرق يومين «لقد شرعت الهند في هذا الطريق الطموح وهو قابل للتحقيق بحلول 2024 - 2025».

وأضاف: «نحن نستهدف استثمارات بقيمة 1.7 تريليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تشجيع التدفقات الاستثمارية من المصادر المحلية والخارجية».

وتابع: «كان هناك اهتمام متزايد بالاستثمارات في الهند في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والغذاء والموانئ والمطارات والدفاع، وغيرها من المجالات الأخرى»، منوهاً بالاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل البنية التحتية وأنها في تحسن.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لبلاده بحوالي 60 مليار دولار في 2018-2019، وإن العديد من شركاتنا تستثمر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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