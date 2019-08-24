حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء سعيد بن شاهين

الفجيرة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها سعيد سيف بن شاهين بمنزله في منطقة الفرفار بالفجيرة.

وحضر المأدبة، سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد.

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