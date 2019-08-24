سيف بن زايد: قيادة الإمـارات تمتلك رؤية عالمية فريدة

أبوظبي (الاتحاد) أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بعقد برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، الدورة الثالثة من «قمة أقدر العالمية» بموسكو برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «تحت رعاية سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، برنامج خليفة للتمكين «أقدر» يعقد الدورة الثالثة من «قمة أقدر العالمية» بموسكو، قيادة الإمارات تمتلك رؤية عالمية فريدة، تستشرف مستقبلاً لا سقف لحدودِ الطموح فيه، وجوهرهُ الدائم واستثمارُه الحقيقي هو الإنسان».

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