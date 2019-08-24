أمطار متوسطة في ضواحي العين

عمر الحلاوي (العين)

هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة، مساء أمس، على مناطق متفرقة في ضواحي مدينة العين شملت منطقة الشويب وطريق دبي- العين، كما هطلت الأمطار على مناطق في إمارة دبي، وأدى سقوط الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة.

وشهدت مدينة العين تجمعاً للسحب الركامية التي غطت السماء طوال فترة العصر وأدت إلى تغير الأجواء وانخفاض في درجات الحرارة عن الأيام السابقة، وقد شهدت المدينة خلال الشهر الجاري هطول أمطار وصلت إلى معدلات مرتفعة بلغت في بعض الأحيان 12 ملم، كما صاحب هطول الأمطار رياح شديدة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة والرؤية الأفقية، حيث تتراكم السحب الركامية، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار بشكل محدود وتكون مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للغبار والأتربة، مع طقس غائم بشكل جزئي.

ويعتبر شهر أغسطس امتداداً لشهر يوليو من حيث درجة الحرارة المرتفعة، ويستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة من الشرق نحو المناطق الشرقية، وبفعل وجود الجبال تتكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة، وتتأثر الدولة بنسيم البحر نهاراً ونسيم البر آخر الليل، حيث تكون الرياح الشمالية الغربية في أغلب أيام الشهر نهاراً، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في آخر الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.