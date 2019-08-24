مواقف.. 10 سنوات مـن التميز وتحسين حياة الناس في أبوظبي

محمد الأمين (أبوظبي)

أكدت دائرة النقل بأبوظبي تميز «مواقف» منذ انطلاق المشروع قبل 10 سنوات، ونجاحه في تحقيق أهدافه في سهولة الحركة المرورية وتحسين الحياة في المناطق الخاضعة للمشروع، مشيرة إلى أن نسبة التزام مستخدمي المركبات، مقارنة بالمخالفات تزيد عن 98%.

وأكدت الدائرة لـ«الاتحاد» بأن قطاع المواقف قام منذ إنشائه بتنظيم وتوفير 163 ألفاً و183 موقفاً، منها 149189 موقفاً في 123 قطاعاً بمدينة أبوظبي، و10116 موقفاً في 10 قطاعات بمدينة العين، بالإضافة إلى تأهيل 7 مواقف طابقية في مدينة أبوظبي بـ 3878 موقفاً، وإعادة صيانة وتأهيل للمواقف السطحية لتوفير مواقف لفئات مجتمعية معينة، كمواقف للسيدات وأصحاب الهمم ومواقف التحميل والتنزيل ومواقف الدراجات.

كما قام مركز النقل المتكامل خلال العام الحالي بتقديم خدمة إصدار تصاريح أصحاب الهمم، والتي أصبحت منوطة بالمركز بعد انتقالها من شرطة أبوظبي، حيث يحصل حاملو بطاقة أصحاب الهمم أو شهادة لمن يهمه الأمر لحالات الإعاقة المؤقتة التي يتم إصدارها من وزارة تنمية المجتمع، على تصريح أصحاب الهمم للمركبة. وكان مركز النقل المتكامل قطاع المواقف قد قام بدءاً من 18 أغسطس 2018 بتطبيق نظام «مواقف» في جميع مناطق جزيرة أبوظبي للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، كما تم طرح خدمة جديدة تمكن زائري مناطق الفلل السكنية المسجلة بالنظام من الحصول على تصاريح وقوف المركبات، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة «م- مواقف».

وأكد قطاع المواقف في دائرة النقل بأبوظبي تحقيق الكثير من الإنجازات، بفضل تعاون فريق العمل والشركاء الاستراتيجيين، من خلال تقديم الأفكار المبتكرة، واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش والرقابة، وفق أفضل معايير التشغيل لمثل هذه المنشآت عالمياً.

وأشارت الدائرة إلى أنه يمكن لزوار أصحاب الفلل السكنية استخدام المواقف حتى الساعة 12 ليلاً، وبعد ذلك يمكن لأصحاب الفلل إرسال رسالة نصية برقم مركبات الزائرين من هواتفهم المسجلة لدى الدائرة ليتم السماح لهم بالوقوف على مدار 24 ساعة دون أية مخالفات.

كما قام قطاع المواقف بتوفير 4 مواقف شحن كهربائي للمركبات في مبنى الدانة للمواقف الطابقية والتابعة للمركز، كمبادرة تساهم في دعم الاستدامة البيئية مع زيادة عدد هذه المواقف مستقبلا، ويساهم قطاع المواقف بفاعلية في تنظيم الفعاليات والمبادرات الاجتماعية لإيجاد حلول مناسبة تحافظ على انسيابية الحركة المرورية، من خلال فريق عمل مدرب يساعد أصحاب المركبات على صف مركباتهم بشكل آمن ومريح، ويقوم القطاع بتنظيم المواقف لزوار جامع الشيخ زايد الكبير في شهر رمضان المبارك، وخدمة جماهير سباقات أبوظبي جائزة الاتحاد للطيران الكبرى فورمولا 1 وحول مركز أبوظبي للمعارض عند إقامة المعارض الدولية، وحول الملاعب في أثناء إقامة المباريات الرسمية أو الدولية، وفعاليات قصر الحصن وغيرها.

تحسين نوعية الحياة

ويذكر بأن قطاع المواقف هو أحد أهم قطاعات مركز النقل المتكامل التابع لدائرة النقل في إمارة

أبوظبي، والذي يختص بإدارة وتنظيم المواقف في الإمارة من خلال طرح حلول متكاملة ومبتكرة تسهم في تحسين نوعية حياة سكان إمارة أبوظبي وزوارها، كثمرة للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية.

وبحسب دائرة النقل، يعتمد تنفيذ هذا النظام على تطبيق عناصر رئيسة أربعة هي: إصدار لوائح وإرشادات لتنظيم استخدام المواقف العامة والخاصة، والحد من الممارسات الخاطئة لبعض سائقي المركبات، مع تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين، وفرض رسوم على استخدام المواقف من خلال توفير أجهزة التحكم بالمواقف الإلكترونية، للمساهمة في الحد من الوقوف لفترات طويلة غير ضرورية في مواقف المركبات التي يكثر الطلب عليها، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين منها، وتوفير تصاريح مواقف خاصة للسكان في المواقف القريبة من أماكن إقامتهم، وتحديث المواقف داخل الأحواض وإجراء التحسينات عليها لتسهيل حركة المرور منها وإليها وزيادة عددها حيث يمكن ذلك، ورفع مستوى الخدمة في المواقف الأرضية (متعددة الطوابق).

طلب تصريح «سكان»

ووفقاً لمعايير «مواقف» يجوز لشاغل المسكن في المناطق الخاضعة لتنظيم «مواقف»، سواء كان مالك المسكن أو المستأجر، التقديم لطلب تصريح «سكان» لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية القاطنين معه في نفس المسكن، بعد إرفاق المستندات المطلوبة مثل إيصال سداد رسوم الطلب لغير المواطنين، وإيصال سداد رسوم التصريح لغير المواطنين، وصورة عن عقد الإيجار موثق أو سند الملكية أو عقد انتفاع أو قرار محكمة، صورة عن فاتورة الكهرباء، وصورة عن الهوية الوطنية أو جواز السفر، وصورة عن الإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وصورة عن ملكية المركبة سارية المفعول، ومستند رسمي لإثبات صلة القرابة بشاغل المسكن الأصلي (من الدرجة الأولى والثانية)، والتوقيع على إقرار وتعهد بصحة المعلومات المدرجة في نموذج طلب التصريح والمستندات المرفقة معه.

وأوضحت الدائرة أن مدة التصريح عام كامل بالنسبة لتصاريح الأفراد القاطنين في مناطق التنظيم للمواقف السطحية ومواقف المباني متعددة الطوابق.

شروط تصريح «مواقف»

يمكن للأفراد طلب الحصول على تصاريح مواقف السكان أو تجديدها أو تحويلها أو إلغائها لاستخدامها في المناطق المُخصصة بدلاً عن تذاكر الوقوف العادية، وحسب موقع دائرة النقل فإنه على مقدم الطلب اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة عن طريق مراكز خدمة العملاء: زيارة أحد مراكز خدمة عملاء «مواقف» أو مركز خدمة عملاء دائرة النقل في أبوظبي - فرع منطقة المقطع، وتعبئة نموذج الطلب وتقديم الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتسلم التصريح من الدائرة.

ويصدر التصريح الخاص بالسكان للمستأجر أو مالك السكن، بالإضافة إلى الأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية من القاطنين في نفس السكن، كالأب والأم والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات بحد أقصى تصريحين لكل سكن، على أن يكون التصريح خاصاً بالمركبة، وبالحوض الكائن فيه السكن.

الرسوم مجانية للأسر المواطنة

وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح السكان 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني، كما يمكن أن تصدر التصاريح بشكل نصف سنوي وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين، مع العلم بأن الرسوم مجانية للأسر المواطنة سكان الفلل، وللمواطن ساكن الشقق 4 تصاريح مجانية خاضعة لموافقة الدائرة.

Advertisements

دفع الرسوم عبر الهاتف المتحرك

اعتمد مشروع مواقف على استخدام مجموعة مختارة من أحدث التقنيات، مثل دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المتحرك، وبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية المدفوعة مقدماً، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لمستخدمي المواقف العامة من سكان الإمارة وزائريها، وتتم مراقبة وإدارة البرنامج من خلال نظام إلكتروني متكامل تم تصميمه خصيصاً لتنظيم أداء المشروع بجميع عناصره وتقييم هذا الأداء بناء على انعكاساته على حركة المرور، وسياسة النقل بشكل عام، وحرصاً منها على توفير خدمة بمقاييس عالمية، قامت الدائرة بتعيين شركة متخصصة في إدارة مراكز خدمة العملاء للتعامل إيجابياً مع استفسارات مستخدمي المواقف حول البرنامج.

الخدمات الإلكترونية

وضمن جهوده لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين والمجتمع أعلن مركز النقل المتكامل قطاع المواقف عن تسهيل عملية إنجاز المعاملات، حيث أطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية على موقع دائرة النقل (www.dot.abudhabi.ae) في إطار خطتها الهادفة إلى تحويل أكبر عدد ممكن من خدماتها إلى خدمات رقمية، والحد من الازدحام في مراكز إسعاد المتعاملين لإتمام هذه الخدمات وهي:

* خدمة حجز المواقف للجهات الحكومية

* خـدمـــــة تصريــــــح شطـــب مـوقـــف

* خـــــدمة تصـــــريح صـــــف السيـــارات

* خـدمــة اشتــراك للمواقــف الطابقيـــة

* خدمة تصريح الحملات الترويجية لأشغال الأرصفة والمواقف

* خدمة تصريح الحملات الخيرية لأشغال الأرصفة والمواقف من قبل الجهات الحكومية أو الفعاليات الرسمية للدولة

* خدمة حجز المواقف للأعمال الإنشائية

* خدمة حجز المواقف للتوسعة التحتية للأعمال الإنشائية

* خدمة تصريح ممارسة نشاط إدارة وتأجير المواقف الخاصة

* خدمة شهادة عدم الممانعة لإزالة وتركيب أجهزة الدفع ولوحات المواقف التعريفية

* خدمة تصاريح مواقف السكان

جوائز لـ«مواقف»

* حصلت «مواقف» على جائزة دائرة النقل للإدارة المتميزة عام 2014، وذلك حسب معايير جائزة أبو ظبي للتميز.

* حصل مشروع تطوير نظام التصاريح على جائزة المشروع الفني المتميز على مستوى دائرة النقل عام 2014.

* حصل مبنى مواقف الدانة متعدد الطوابق بسعة 726 موقفاً في قطاع شرق 11 على جائزتين من جوائز مسابقة التميز في مؤتمر ومعرض المعهد العالمي للمواقف 2016 الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية عن فئتين: الفئة الأولى - أفضل تصميم لمبنى مواقف السيارات لأقل من 800 موقف، والفئة السادسة - المواقف المستدامة الجديدة ومرافق النقل المتميزة.

* حصلت مواقف على جائزة معرض الخليج للمرور لسنة 2016 - جائزة أفضل مبنى مواقف للموقف الموجود في شرق (11)

* حصلت «مواقف» على جائزة أفضل تواصل وتسويق مع الجمهور لعام 2017 في المؤتمر الدولي للمواقف في الولايات المتحدة

* حصلت مواقف على جائزة معرض الخليج للمرور لسنة 2018

* جائزة أفضل برنامج/‏ خدمة (مواقف المركبات)

* حصلت مواقف على جائزة المعهد الدولي لمواقف السيارات 2018 - جائزة أفضل منظمة مواقف للعام

* حصلت مواقف على جائزة المعهد الدولي لمواقف السيارات 2019 - جائزة التواصل والتسويق