بدء التدريب الإلزامي لمعلمي المدرسة الإماراتية غداً

دينا جوني (دبي)

أعلنت إدارة التدريب والتنمية المهنية، إطلاق ورش التدريب الإلزامي لجميع المعلمين في المدرسة الإماراتية غداً الأحد، على أن يستمر لمدة خمسة أيام تنتهي الخميس المقبل.

وأشادت الإدارة بالجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليميّة، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي التخصصي الإلزامي هدفه تطوير أداء العاملين في الميدان التربوي، وأن التدريب سينظم وفقاً لمواقع التدريب في مجتمعات التعلّم المهني.

وأوضحت إدارة التنمية المهنية أن التدريب سيشمل 6 فئات مختلفة صنّفتها على الشكل التالي، أولاً: مجتمعات تعلّم 9 مواد دراسية، هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، والرياضيات.

ثانياً: تدريب رياض الأطفال، حيث يلتزم جميع معلمي مرحلة رياض الأطفال للمناهج العربية والمناهج الإنجليزية بحضور التدريب المقرر لهم وفق مجتمعات التعلم، وحسب جدول التدريب الذي سيتم إرساله لاحقاً.

ثالثاً: مجتمعات تعلّم في 10 من الأنشطة والمواد الأخرى، تضم الموسيقى، الفنون البصرية، التربية الرياضية، علوم الحاسوب، التصميم والابتكار، إدارة الأعمال، العلوم الصحية، بالإضافة إلى أمناء المكتبات، والاختصاصيين الاجتماعيين، والمرشدين الأكاديميين. ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل مع المعلمين مباشرة لتحديد مكان ووقت التدريب.

رابعاً: معلمو التربية الخاصة ومساعدو المعلم في الصف للاحتياجات التعليمية لأصحاب الهمم، إذ يلتزم الجميع بحضور التدريب الإلزامي المقرر لهم من 26 ولغاية 28 أغسطس في أبوظبي بمبنى المدرسة الإماراتية بخليفة ألف، والظفرة والعين، حسب أماكن مجتمعات التعلم.

خامساً: المشاريع الخاصة، وتشمل جميع مدارس الحلقة 2 ضمن مشروع «ألِف». ويلتزم معلمو مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية لصفوف الخامس وحتى التاسع بحضور التدريب المقرر لهم في أبوظبي مدرسة الأصايل، والعين في مدرستي الهمة وحصة بنت محمد، والظفرة في مدرستي قطر الندى، وعمرة بنت عبدالرحمن. ويستمر هذا التدريب لمدة يومين، وينظمه مشروع «ألف» للتعلم الإلكتروني.

سادساً: المدارس المشاركة في مشروع ستريم STREAM، حيث يلتزم المرشحون لهذا المشروع بحضور التدريب الإلزامي المقرر لهم من 26 ولغاية 29 أغسطس 2019، في مدارس حنين في أبوظبي، والمرفأ في الظفرة، ومريم بنت سلطان في العين، كما سيتلقى بعض المعلمين الدعوة لحضور التدريبات المخصصة لهم من الأشخاص المشرفين على خطتهم التدريبية وتحديد مواقع الورش.