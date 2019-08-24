عصابة سرقة الحقائب في قبضة شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية تخصصا بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة في بعض الأماكن العامة بمنطقة بر دبي، مستقلين دراجة نارية لتنفيذ السرقات والهروب إلى جهة غير معلومة.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بفريق العمل الميداني بإدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي تمكن من القبض على المتهمين خلال أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

وقال: إن سرعة تجاوب فريق عمل رجال البحث والتحري، وعملهم بدقة واحترافية أدى إلى ضبط الجناة خلال فترة وجيزة، موضحاً أن الفريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى، ويتمتع بخبرات طويلة تجعله قادرًا على كشف الجريمة، وعلى مواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، ما يساعد رجال البحث والتحري في تحليل جميع الجرائم الجنائية في كافة مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها.

وأوضح العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بوقوع جريمة سرقة بالإكراه في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، نفذها شخصان مجهولا الهوية ولاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأضاف: فور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال البحث والتحري، وتحليل الواقعة بمركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، تم تحديد مكان الجناة وإلقاء القبض عليهما في أقل من 48 ساعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة، حيث تم استرجاع جميع المسروقات، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهما.