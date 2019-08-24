دورات للتوعية بالقوانين والتشريعات المرورية

دبي(الاتحاد) نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتعاون مع إدارة المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور، دورتين في قانون السير والمرور «التشريعات والقوانين»، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توعية النزلاء من أصحاب القضايا المرورية بالقوانين واللوائح المرورية، تفاديا لارتكبا مخالفات وحوادث جسيمة مستقبلا.

وقال النقيب إبراهيم العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة: إن الدورات المختصة بالتوعية المرورية جاءت بتوجيهات من العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حرصا على توعية النزلاء من أصحاب القضايا المرورية، حيث شارك 47 نزيلا من إدارة السجن المركزي وإدارة سجن الجنح والمخالفات الذين تفاعلوا مع الدورة طارحين العديد من الأسئلة حول القوانين المرورية. وبين النقيب العبيدلي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير أفضل البرامج والدورات العلمية والمهنية والرياضية التي تعود بالنفع على النزلاء، بما يسهم في إعادة إصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع ثانية.

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