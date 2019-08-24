ورشة تناقش «الظواهر المقلقة»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «الظواهر الأمنية المقلقة» لموظفي إدارة المواقف العامة ببلدية الشارقة بمقر إدارتهم، وذلك على مدار أسبوعين، وبمعدل ورشتين كل أسبوع، استهدفت من خلالها نشر الوعي الأمني بين الموظفين، وذلك حرصاً منها على تعزيز وبسط الأمن والأمان، على مستوى إمارة الشارقة.

قدم الورشة التي شارك فيها «140» موظفاً بالبلدية المقدم محمد حسن المناعي رئيس قسم توعية المجتمع بشرطة الشارقة، والمساعد أول حسن مال الله، المحاضر المعتمد بالإدارة، وتناولت شرحاً مفصلاً حول مفهوم الأمن وأثره في استقرار المجتمع، والبيئة الآمنة، وأنواع الأمن وتطبيقاته بمختلف الصور.

كما قدم المحاضرون تنويراً للموظفين حول الظواهر الأمنية المقلقة، من حيث الأنواع والأنماط، وكيفية التعامل معها عند حدوثها، ودور الشرطة في الحد منها، وكيفية معالجتها عند وقوعها، وقد هدفت الورشة بذلك إلى تنمية الحس الأمني بداخل الموظفين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وأعرب الحضور عن شكرهم العميق لشرطة الشارقة على جهودها التوعوية، مشيدين بدورها في مجال التوعية المجتمعية، وسعيها الحثيث على توفير الأمن والأمان لكل المقيمين بإمارة الشارقة.