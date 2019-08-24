«شرطة الشارقة» تبحث تقليل الحوادث بـ«الشرقية»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، جلستي عصف ذهني في الجانبين (الجنائي – المروري)، على مدى يومين، استهدفتا رفع نسبة الشعور بالأمان وتقليل نسبة الحوادث، وشارك فيهما عدد من الضباط وضباط الصف بمبنى الإدارة.

تأتي هذه الجلسات تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتطوير الأداء والأفكار الإبداعية لدى أفرادها.

افتتح الجلسة الأولى العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية الذي أكد على ضرورة العمل الجماعي وعمل جلسات عصف ذهني بين الفينة والأخرى، لمواكبة المتغيرات وتحديثها، والنظر إلى ملاحظات الجمهور التي تقود إلى أفكار إيجابية تساهم في رفع نسبة الشعور بالأمان، وتقليل مخاطر الوقوع بالحوادث في المنطقة الشرقية.

ودعا العقيد الحمودي لضرورة الاطلاع على الممارسات الناجحة والمطبقة في دول ومناطق مختلفة، للاستفادة من تجارب الآخرين.

وأكد النقيب عمار علاي النقبي رئيس قسم البحث الجنائي بالإنابة، أن رفع نسبة الشعور بالأمان تعد من أهم واجبات العمل الشرطي.

وفي الجلسة الثانية، أكد الملازم أول أحمد حسن النقبي مدير مركز إسعاد المتعاملين بمركز خورفكان الشامل، ضرورة الأخذ بجدية لأي مقترح مقدم مهما كانت بساطته، لافتا استهداف الجلسة للوصول إلى كل ما هو ممكن ومتاح لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ومشددا على أهمية تقليل زمن الاستجابة باعتباره مؤشرا وطنيا يجب العمل على تحقيقه.