الامارات | 5 طالبات يبتكرن نظاماً ذكياً لبصمة الوجه

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طالبات يبتكرن نظاماً ذكياً لبصمة الوجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت خمس طالبات مواطنات يدرسن الهندسة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نظاماً ذكياً للتعرف إلى بصمة الوجوه، وهو عبارة عن تطبيق قادر على تحديد أو التحقق من الشخص من خلال صورة رقمية أو إطار فيديو، حيث تتم مقارنة صورة الشخص المعروضة مع بيانات الحاسوب ونظام التعرف إلى الوجوه، وعند تطابق الملامح يتعرف النظام إلى الشخص المطلوب.

وقالت الطالبات خلود الظنحاني، وهاجر الزعابي، وشمسة المهيري، وعائشة الحبسي، وفاطمة العنتلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النظام يتعرف إلى الأشخاص عبر بصمة الوجه، ويتسم بالسرعة والدقة، حيث تمت تجربته في الجامعة، وأثبت نجاحاً بنسبة 99.6% في تحديد الأشخاص المتغيبين، لافتات إلى أنه قادر على التعرف إلى الأشخاص في درجات الإضاءة المختلفة.

وأشارت الظنحاني إلى أن الابتكار يستخدم حالياً في تسجيل الحضور والغياب، ويمكن استخدامه في جهات العمل في عملية تسجيل الحضور والانصراف بدلاً من نظام بصمة اليد، ويمكن استخدامه للبحث عن المفقودين، وللتعرف إلى المطلوبين أمنياً من خلال تخزين بياناتهم وصورهم مسبقاً على التطبيق.

Advertisements

وأضافت الظنحاني أن بعض خوارزميات التعرف إلى الوجوه تحدد ملامح الوجه عن طريق استخراج المعالم من صورته، فيما تتولى خوارزمية أخرى تحليل الموضع النسبي لأعضاء الوجه وحجمها.

وأكدت أن الابتكار يستغرق من 20 إلى 120 ثانية في التعرف إلى وجوه المجموعات الموجودة أمامه، حسب الجهاز المستخدم.