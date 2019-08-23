رئيس وزراء الهند يصل الإمارات

وصل دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، إلى مطار الرئاسة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، مساء اليوم، مؤكداً تطلعه لعقد مباحثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، في استقبال رئيس وزراء الهند والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وكتب مودي في تغريدته: "وصلت إلى أبوظبي. اتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد ومناقشة كافة المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات". وأضاف أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية يأتي أيضاً على أجندة محادثات الزيارة".

وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند للدولة في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.