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حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء أقامها سعيد سيف بن شاهين بمنزله

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حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ظهر اليوم، مأدبة الغداء التي أقامها سعيد سيف بن شاهين بمنزله في منطقة الفرفار بالفجيرة.

وحضر المأدبة، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد.

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