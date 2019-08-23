منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حبيب الصايغ

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة الشاعر والكاتب حبيب الصايغ، وذلك بمنزل العائلة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

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