شرطة دبي تلقي القبض على عصابة "سرقة الحقائب"

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية، تخصصا بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة في بعض الأماكن العامة بمنطقة "بر دبي"، مستقلين دراجة نارية لتنفيذ السرقات والهروب إلى جهة غير معلومة، بحسب صفحة شرطة دبي على "فيسبوك".

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بفريق العمل الميداني بإدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي تمكن من القبض على المتهمين خلال أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ، مؤكداً أن "جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة على التعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات، بدقة متناهية وحرفية عالية".

وقال إن ضبط الجناة خلال فترة وجيزة بسبب سرعة تجاوب فريق عمل رجال البحث والتحري، وعملهم بدقة واحترافية، موضحاً أن "الفريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى، ويتمتع بخبرات طويلة تجعله قادراً على كشف الجريمة، ومواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، ما يساعد رجال البحث والتحري في تحليل جميع الجرائم الجنائية في كافة مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها".

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وأوضح العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن "تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بوقوع جريمة سرقة من المارة في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ونفذها شخصان مجهولا الهوية ولاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة".

وأضاف: "فور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها. ومن خلال البحث والتحري، وتحليل الواقعة بمركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، تم تحديد مكان الجناة وإلقاء القبض عليهما في أقل من 48 ساعة".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة، وتم استرجاع جميع المسروقات، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهما.