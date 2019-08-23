كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أمريكانو مطعم جديد قريباً في دبي

من المقرر أن يفتح مطعم جديد أبوابه في سوق مدينة جميرا بدبي في شهر سبتمبر القادم.

المطعم يُعرف باسم Americano، وهو الأحدث في سلسلة المطاعم الاجتماعية الجديدة في المدينة لينضم إلى مطاعم مثل Distillery و Phoenix Social Club التي فتحت أبوابها مؤخرًا.

وسيشغل المطعم الجديد المكان الذي كان يشغله في السابق مقهى Japengo Cafe، بينما تجري عمليات التجديد حاليًا ولا يتوفر أي صور للمكان حتى الآن، ولكن يمكننا أن نتوقع تصميمًا داخليًا على الطراز الصناعي بالكامل مع أوراق النباتات.

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بالإضافة إلى تقديم طاولات مريحة لشخصين، سيكون المطعم أيضًا موطنًا لمقصورات جلدية كبيرة للمجموعات، بحسب موقع واتس أون.

ولا يقدم موقع أمريكانو على Instagram الكثير، ولكنه يعد الضيوف بتوقع “وجبات ومشروبات مميزة”، لذلك نحن نتوقع مكانًا أنيقًا للاستمتاع بالطعام والمشروبات لتناول وجبات الغداء والعشاء، مع بعض اللمسات الغريبة.

ويعتبر Americano أحدث إضافة إلى مجموعة (Food Fund International) العالمية التابعة لشركة F&B، والتي لديها بالفعل علامات تجارية معروفة مثل The Meat Co. و Taverna في الشرق الأوسط.