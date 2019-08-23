كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف طورت الأتمتة والروبوتات عمليات التخزين في الإمارات؟

تعمل تقنيات التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي على تغيير وجه صناعة التخزين في الشرق الأوسط، مما دفع مراقبة المخزون إلى أعلى جدول أعمال الصناعة، بالإضافة إلى تحسين المساحة والقدرة التنافسية، وفقًا لما ذكره أحد رواد قطاع الصناعة في الإمارات.

وقال فادي عمودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IQ Robotics ، أحد العارضين في Materials Handling Middle East، وهو معرض متخصص في مجال التخزين والتكنولوجية وحلول سلسلة التوريد في المنطقة: “تعمل صناعة الروبوتات على تغيير المشهد التجاري العالمي بشكل كبير. داخل منطقة الشرق الأوسط، تركز الحكومات على التحول الرقمي وفرص التنمية سريعة الخطى، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الروبوتات”.

وأضاف: “تحتل دولة الإمارات موقع الصدارة بالفعل في قيادة هذا التغيير، من خلال استراتيجية واضحة للنهوض بالأتمتة وتطوير تكنولوجيا الجيل التالي. IQ Robotics هي واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة التي تستخدم المزايا التي تقدمها الروبوتات لدعم نمو الأعمال. وسوف نعرض كيف يعمل هذا على تحويل قطاع الخدمات اللوجستية في Materials Handling ME 2019، والتي تعتبر منصة مثالية لتسليط الضوء على التطورات في مجال الأعمال الآلية”.

وسيركز معرض سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية المجانية، والذي سيعقد يومي 3 و 4 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، هذا العام على التكنولوجيا التي تحول الصناعة مع تحديات التجارة الإلكترونية من بين الموضوعات التي سيتناولها الخبراء.

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وتبرز رقمنة وأتمتة مراقبة المخزون في دولة الإمارات، حيث أطلقت أرامكس هذا العام مركزًا جديدًا مؤتمنًا جزئيًا في دبي لدعم النمو السريع لأعمال التجارة الإلكترونية مع تجارة التجزئة. ويتميز مركز مدينة دبي اللوجستية، والذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع، والذي يتم التحكم فيه بدرجة الحرارة، بتكنولوجيات جديدة بما في ذلك نظام يستخدم تقنية الانتقاء الموجه للضوء لتحسين الدقة والكفاءة، ونظام حزام ناقل أوتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه، تقول مجموعة ماجد الفطيم إنها تعتزم مواصلة الاستثمار في مركز التوزيع الإقليمي كارفور FMCG الخاص بها في العامين المقبلين، والذي سيتم تشغيله آليا وتزويده بأحدث التقنيات في صناعة الروبوتات. وتقول شركة إيكيا لتجارة التجزئة للأثاث والديكور الداخلي إنها ستختبر تجربة استخدام الطائرات بدون طيار لإدارة المخزون في مركز التوزيع التابع لها في دبي ساوث.

وتقول شركة ميسي فرانكفورت، منظم المواد في شركة Handlingling ME إن هناك عدة عوامل أساسية في زيادة الطلب على “التخزين الذكي” في المنطقة، وتشمل الحاجة إلى نمو أسرع في السوق لتلبية طلب العملاء، والرغبة في زيادة الكفاءة، وزيادة نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، ومحاولة الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا لإعادة الشحن للصادرات الصينية كجزء من اتفاقية Belt and Road الجديدة الموقعة بين البلدين، بحسب موقع زاوية.