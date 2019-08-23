الامارات | منح الطفل السعودي «زايد» بطاقة «إسعاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الطفل السعودي «زايد» بطاقة «إسعاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي الطفل السعودي (زايد)، المولود في إمارة الشارقة، بطاقة الخصومات المميزة «إسعاد».

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد، برئاسة رئيس اللجنة، منى العامري، إلى أسرة الطفل في مستشفى القاسمي. ونقلت العامري تهنئة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إلى أسرة الطفل (زايد)، متمنيةً أن يملأ حياتها بالسعادة والسرور. وتقدم والد الطفل، وليد الشهري، بالشكر إلى الوفد على اللفتة الجميلة التي أدخلت السعادة إلى أسرته، قائلاً إن «هذه الزيارة ضاعفت من فرحتنا، وأشعرتنا بالفعل بأننا في وطننا وبين أهلنا».

ضم الوفد النقيب خالد السويدي، والملازم أحمد بن غافان، وسامية شاهين، وياسمين المرزوقي، ومريم سعيد.