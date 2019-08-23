الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 710 منح دراسية للمتفوقين

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 710 منح دراسية للمتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية لـ710 طلاب وطالبات متفوقين في الثانوية العامة، للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة.

كما وجه الهيئة بتوصيل الكهرباء والمياه والغاز إلى المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء. وبدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات إلى المباني من شبكة الضغط المنخفض في المنطقة، إلى حين إنشاء محطة ضغط عال جديدة.

وأفاد رئيس الهيئة، المهندس راشد الليم، بأن قائمة المنح الدراسية توزعت على 550 منحة في جامعة الشارقة، و160 منحة في الجامعة الأميركية بالشارقة.

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وأكد أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار، وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية، بهدف دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم، وتوفير التخصصات اللازمة لسوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة.

وتابع الليم أن التعلم واكتساب الخبرات والمهارات، يسهمان بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في إمارة الشارقة، ويعززان دورها الريادي على مستوى العالم، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم خدماتها بمستويات عالمية، من خلال التعاون التعليمي الأكاديمي مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث، مثل الجامعة الأميركية وجامعة الشارقة، من خلال تدشين كرسي أستاذية في مجال الطاقة، للاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات في تطوير مجالات عملها.

إلى ذلك، ذكر الليم أن الهيئة استقبلت طلبين لتوصيل الخدمات في المنطقة الصناعية الجديدة، إضافة إلى 67 طلباً تمت دراستها واعتماد مخططاتها تمهيداً للبدء بالبناء، مؤكداً توصيل الخدمات لها من شبكة الضغط المنخفض نفسها. وأوضح أن قسم التوصيل في إدارة كلباء يستقبل طلبات التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات اللازمة لتوصيل الكهرباء، من مخططات ونسبة إنجاز وغيرهما من المتطلبات. ونوّه بتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة لدائرة التخطيط والمساحة، بتخصيص قطعة أرض للهيئة في مدينة كلباء، لبناء محطة 33 للجهد العالي لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة، التي ستضم أكثر من 1500 مبنى. وناشد الليم المواطنين والمقيمين في كلباء الالتزام بالحمولات الكهربائية المحددة لهم، وعدم تجاوزها وإضافة أحمال دون الرجوع إلى الهيئة، لأن ذلك يؤثر سلباً في كفاءة الشبكة.

وأكد أن «الهيئة أطلقت حملة منذ عامين للتوعية بأخطار الحمولات الزائدة، وعلى الرغم من ذلك، فلاتزال هناك تجاوزات وإضافات عشوائية».