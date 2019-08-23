الامارات | الفجيرة: إقبال نسائي على التسجيل في الساعات الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة: إقبال نسائي على التسجيل في الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت لجنة الفجيرة، أمس، إقبالاً متميزاً من النساء الراغبات في التسجيل لانتخابات المجلس الوطني. واستمرت طلبات الترشح، التي قدمنها للجنة إمارة الفجيرة، حتى الساعات الأخيرة، قبل إغلاق باب التسجيل. وقال رئيس اللجنة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، إن المترشحة الأخيرة سجلت قبيل انتهاء الوقت المحدد بدقائق.

من جانبه، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، أن «الإقبال الكبير الذي شهدته مراكز تسجيل المرشحين في جميع الإمارات، دليل واضح على مستوى الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع».

وأشار إلى أن تمكين المرأة في الدولة بدأ في مرحلة مبكرة من عمر الدولة، ونرى اليوم المرأة الإماراتية تتبوأ أرفع المراكز، وتعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في كل الأماكن، وتتميز وتبدع في شتى المجالات.

وتفقد العويس، أمس، يرافقه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق هلال لوتاه، مركز تسجيل المرشحين في إمارة الفجيرة، واستمعوا إلى شرح عن سير العمل.

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وبلغت حصيلة اليوم الأخير من عدد المبادرين للترشح في انتخابات المجلس الوطني في إمارة الفجيرة، 55 مترشحاً ومترشحة. وشكل العنصر النسائي ما نسبته 37% من إجمالي المتقدمين للترشح، بواقع 20 مترشحة.

وقالت المواطنة أسماء سعيد السماحي، من سكان منطقة دبا الفجيرة، إنها توجهت للتسجيل بعد تشجيع كبير من أسرتها وصديقاتها، الأمر الذي زاد من حماستها وطموحها لتمثيل صوت المرأة في الفجيرة.

وذكر المواطن خالد الظنحاني أنه جاء للترشح في الانتخابات، لرغبته في أن يكون شريكاً في العمل الوطني، من خلال المساهمة في اتخاذ قرارات تخدم المسيرة الإماراتية.

عبدالرحمن العويس:

«نجاح العملية الانتخابية مرهون بالعمل كفريق واحد لخدمة المواطن».