الامارات | شرطة دبي تطلق «التزامكم سعادة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطلق «التزامكم سعادة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، اليوم، حملة «التزامكم سعادة»، في عامها الثالث على التوالي، وتهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد منسق حملة «التزامكم سعادة»، الرائد عبدالله طارش العميمي، أن الحملة في عامها الثالث تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

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وأضاف أن الحملة ستعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعرف الجمهور التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن حملة «التزامكم سعادة»، منذ إطلاقها قبل عامين، حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

ولفت العميمي إلى أن مواد القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة والرعاية للرياضيين، ولمختلف المنشآت والبطولات التي تقام على مستوى الدولة، وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها، لجميع من يحضر ويشارك في المهرجانات والفعاليات الرياضية، التي باتت تشكل جزءاً مهماً من الثقافة المجتمعية لأبناء الإمارات، في ظل النقلة الحضارية التي تعاصرها وتواكبها الدولة بمختلف المجالات، والتقدم الكبير الذي تحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، مؤكداً أن «التزامكم سعادة» امتداد لجهود وزارة الداخلية التي تدعو إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التعصب، والتنافس الشريف خلال التشجيع في المباريات، داعياً الجماهير إلى ضرورة الاستخدام الآمن والإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم الرياضية، من دون تعصب، بما يعزز الصورة الحضارية لدولة الإمارات.