محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموه والمستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا.
واستعرض الجانبان تطورات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد سموه والمستشارة الألمانية حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، في ظل توفر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين.
وشددا على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليمياً وعالمياً، وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي تشهدها عدد من المناطق.
ويأتي اتصال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية السبت المقبل، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .. ويبحث معها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 22, 2019
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