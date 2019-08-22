محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، بعد أن تعافى بفضل الله تعالى من العارض الصحي الذي ألم به، داعياً الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

وتمنى سموه خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق، مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لطيب المشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقدراً سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسّد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موفور الصحة وتمام العافية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".