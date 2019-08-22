محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها.

وبحث سموه والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

ويأتي الاتصال الهاتفي قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.