الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها، إضافة الى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا