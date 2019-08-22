محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها، إضافة الى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية".