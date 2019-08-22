الامارات | الاعلان عن العدد النهائي لطالبي الترشح في انتخابات "الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن العدد النهائي لطالبي الترشح في انتخابات "الوطني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، غلق باب تسجيل المواطنين أعضاء الهيئات البرلمانية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، موضحة أن مراكز التسجيل التسعة الموزعة على إمارات الدولة كافة، استقبلت 98 طلب ترشح في اليوم الخامس والأخير، بينها 40 طلب ترشح للمرأة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي تم استلامها على مدار أيام التسجيل الخمسة، وصلت إلى 555 طلب ترشح، بينها 200 طلباً للنساء، بنسبة بلغت 36% من إجمالي طلبات الترشح، مقابل 355 طلباً تقدم بها ذكور بنسبة بلغت 64% من إجمالي طلبات الترشح على مستوى الدولة.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، فقد سجّلت لجنة أبوظبي، أمس (آخر أيام فتح باب الترشح) 27 طلب ترشح، بينها 14 طلباً لذكور، مقابل 13 للإناث، فيما سجّلت لجنة دبي 26 طلباً بينها 14 تقدم بها ذكور مقابل 12 للإناث، تلتها لجنة الشارقة التي سجّلت 18 طلب ترشح (10 ذكور و8 إناث)، ثم رأس الخيمة التي سجّلت 14 طلباً (10 ذكور و4 إثاث)، بالإضافة إلى 7 مواطنين تقدموا بطلبات الترشح في لجنة الفجيرة (5 ذكور و2 إناث)، واستقبلت لجنة عجمان 6 طلبات ترشح (5 ذكور وأنثى)، بينما لم تستقبل لجنة أم القيوين أي من طلبات الترشح في اليوم الختامي لعملها.