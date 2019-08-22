العويس: الإقبال الكبير على طلبات الترشح دليل على الإيمان بدور "الوطني الاتحادي"

تفقد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، مركز تسجيل المرشحين في إمارة الفجيرة، وذلك في اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019.

واستمع معاليه إلى شرح عن سير العمل في المركز من فريق لجنة إمارة الفجيرة، بحضور سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة. ورافق معاليه خلال الجولة سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأشاد معالي عبد الرحمن العويس، بالإقبال الكبير الذي شهدته مراكز تسجيل المرشحين في جميع الإمارات، مؤكداً أنه دليل واضح على مستوى الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، كما أنه دليل على نضج العمل البرلماني في دولة الإمارات، وانعكاس لإيمان أفراد المجتمع بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن، ما جعل التجربة الانتخابية نموذجاً ناجحاً بسواعد ابناء الإمارات، وتمكين المرأة في العمل السياسي.

وأثنى معاليه على جميع الجهود التي عملت بإخلاص وبتفان لتقديم أفضل الخدمات في مراكز تسجيل المرشحين من لجان الإمارات وفرق عملها، والتي حرصت على الاستعداد عالي المستوى، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.

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وأكد معاليه، أن نجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مرهون بالعمل كفريق واحد لخدمة المواطن الذي تضعه القيادة ضمن أولى اهتماماتها، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تعمل على توحيد الجهود للوصول إلى تنفيذ عملية انتخابية ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تحرص على أن يكون شعب الإمارات في المراكز الأولى.

وكانت فترة تسجيل المرشحين في كافة مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، استمرت في الفترة من 18 أغسطس إلى اليوم 22 أغسطس 2019.