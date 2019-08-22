لجنة أم القيوين لانتخابات "الوطني الاتحادي" تستقبل 22 مرشحاً خلال فترة التسجيل

استقبلت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 22 مرشحاً بواقع 13 رجلاً و9 نساء، خلال فترة تسجيل المرشحين والتي امتدت على مدار 5 أيام، في الفترة من 18 وحتى اليوم الخميس 22 أغسطس.

وقال سعادة المستشار راشد جمعة آل علي رئيس لجنة إمارة أم القيوين، إن إجراءات التسجيل مرّت خلال الأيام الماضية بسلاسة، ولم يستغرق كل مرشح أكثر من خمس دقائق لإنهاء إجراءات ترشحه، لافتاً إلى أن تواجد العنصر النسائي كان مميزاً في الإمارة، حيث تقدمت 9 نساء بأوراق ترشحهن.

وأشار إلى أن المرشحين الذين قدموا للتسجيل في مقر اللجنة، تقدموا بكافة الأوراق المطلوبة، وهو الأمر الذي يدلّ على ارتفاع الوعي بمتطلبات العملية الانتخابية، معتبراً أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات، ساهما في تثقيف المرشحين بمختلف مراحل العملية الانتخابية، ومتطلبات كل مرحلة، نظراً للمعلومات الوافية والتفصيلية المتوفرة عن حيثيات الانتخابات المقررة في 5 أكتوبر المقبل.

وأوضح آل علي أن أعضاء اللجنة وكافة العاملين في مقر تسجيل المرشحين بمركز وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، حرصوا على الإجابة على كافة استفسارات المرشحين، وتيسير عملية استلام الأوراق منذ دخولهم لمقر اللجنة وإنجاز عملية التسجيل وسرعة الانتهاء منها.