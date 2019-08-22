نمو عائدات "موانئ دبي العالمية" 27% في النصف الأول من السنة

أعلنت "موانئ دبي العالمية" عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 22 بالمئة في النصف الأول من عام 2019، وعن الأرباح المستحقّة بقيمة 753 مليون دولار أميركي، وحققت الشركة نتائج مالية قوية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2019، إذ نمت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9 بالمئة، كما ارتفعت العائدات المسندة بنسبة 26.8 بالمئة.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، أن "استراتيجية الشركة في تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، والحكمة الإدارية، من العوامل التي ساهمت في تحقيق نتائج مالية مميزة خلال النصف الأول من السنة"، معتبراً أن "الأداء الممتاز لموانئ دبي العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، يمثل دليلاً واضحاً على مرونة الشركة واستراتيجيتها في تحقيق النمو وتنويع محفظة استثماراتها العالمية، لتشمل الطاقة والخدمات البحرية والاستدامة في مجال النقل وغيرها من الأنشطة".

وقال إن "النتائج المالية نصف السنوية جاءت متوافقة مع توقعات الشركة"، مؤكداً أن "موانئ دبي العالمية تعمل من خلال فهم متعمّق للأسواق وعناصر الابتكار والتميّز التشغيلي في 45 دولة حول العالم. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي أفرزتها الحرب التجارية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية الصعبة، تمكنت موانئ دبي العالمية من تقديم أداء رائع على نحو ملحوظ في النصف الأول من عام 2019".

وأضاف أن الإيرادات بلغت 3,463 مليون دولار، بارتفاع نسبته 31.9 في المئة على الأساس المعلن، و10.8 في المئة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، كما نمت الإيرادات بنسبة 31.9 بالمئة بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو في الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات. وارتفعت الإيرادات المثلية بنسبة 10.8 بالمئة بفضل نمو الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات.

وقدّرت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,611 مليون دولار، وهامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.5 بالمئة، إذ نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9 بالمئة، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من العام 46.5 بالمئة.

كما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 9.9 بالمئة بهامش 51.4 بالمئة.

وانخفض هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التغيّر في مجموعة الأعمال مع توحيد الخدمات اللوجستية والبحرية ذات الهامش الأدنى.

وارتفعت أرباح الفترة المستحقة لمالكي الشركة بنسبة 26.8 بالمئة لتصل إلى 753 مليون دولار، وارتفعت الأرباح المستحقة لمالكي الشركة قبل البنود المُفصح عنها بشكل منفصل بنسبة 26.8 بالمئة على أساس مُعلن عنه، وشهدت نمواً بنسبة 22.2 بالمئة على أساس المقارنة المثلية.

وحققت المجموعة أداءً قوياً لتوليد النقد وموازنة عمومية قوية، وحافظت مستويات توليد النقد من الأنشطة التشغيلية على قوتها عند 1,025 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019.

Advertisements

اقرأ أيضاً: «موانئ دبي العالمية»: اعتزام جيبوتي إلغاء الأحكام الدولية بـ «دوراليه» هدم للعقود التجارية

كما نمت الرافعة المالية (من صافي الدين إلى الأرباح المُعدلة سنوياً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 3.0 أضعاف، قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مرتفعةً من 2.8 ضعف في السنة المالية 2018.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي مستوى الرافعة المالية 3.7 ضعفاً بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وأبقت شركة "فيتش" على التصنيف الائتماني لـ"موانئ دبي العالمية" عند BBB+ مع نظرة مستقبليّة مُستقرّة بفضل الطبيعة المرنة والمتنوعة لمحفظتها.

وقامت المجموعة بإدراج صفقات سندات بمستويات قياسية، إذ جمعت الشركة 1.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية، تساهم في تعزيز الميزانية العمومية وتوفر المرونة المالية.

وشهد الاستثمار المتواصل على امتداد محفظة الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات، اثنين من الأصول الجديدة في تشيلي و"فرايزر سوري دوكس" (كندا)، وتوحيد الأصول في أستراليا.

كما شملت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية، الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجستية الأوروبية الشاملة "بيه آند أو فيريز"، والشركة المشغلة للخدمات اللوجستية البحرية "شركة توباز للطاقة والملاحة".

وبلغ الانفاق الرأسمالي 636 مليون دولار مستثمرة في المحفظة الحالية خلال النصف الأول من العام. وبقيت توجيهات الانفاق الرأسمالي لعام 2019 دون تغيير عند ما يصل إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمّن القيام باستثمارات مخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة و"بوسورجا" (الإكوادور) و"بربرة" (أرض الصومال) و"السخنة" (مصر) و"لندن غيتواي" (المملكة المتحدة)، فيما تم افتتاح "بوسورجا" ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية.

وتواصل "موانئ دبي" التركيز على تحقيق التميّز التشغيلي والحفاظ على نهجها المُنضبط تجاه الاستثمار بهدف المحافظة على مكانتها كالشريك التجاري المفضل لدى عملائها.