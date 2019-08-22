شيخ الأزهر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية".

وتم توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" من قبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي.

وأشار فضيلته، في سلسلة تغريدات نشرت اليوم على حساب الأزهر الشريف على موقع "تويتر"، إلى أن "القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث وتؤسس لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس".

وأكد فضيلته أن "تشكيل هذه اللجنة جاء في لحظة هامة تتطلب من كل محبي الخير والسلام التكاتف وتوحيد الجهود لنشر قيم التعايش والإخاء والتسامح في كافة ربوع العالم".

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وهنأ شيخ الأزهر أعضاء اللجنه باختيارهم لهذه المهمة الإنسانية ودعاهم إلى العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لنشر مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" في العالم أجمع بما يحقق الأمن والتعايش والسلام لكل الناس.

جاءت هذه الوثيقة التاريخية إعلاناً مشتركاً عن النيات الصالحة ليتوحد الجميع والعمل معاً من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في أجواء من الثقافة والاحترام المتبادل والعيش المشترك أخوة في الإنسانية حتى الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة.

وكان كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قد قاما بزيارة تاريخية مشتركة إلى دولة الإمارات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 ووقعا معاً وثيقة "الأخوة الإنسانية - إعلان أبوظبي" وأعلناها للعالم من العاصمة الإماراتية أبوظبي.