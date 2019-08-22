لمسة من الإيجابية والحياة لمنزلك مع لون المرجان الحي

أطلقت KARE مجموعة المرجان الحي، والذي يعتبر لون العام حسب معهد بانتون الأمريكي للألوان، حيث تضم المجموعة قطع أثاث بتصاميم ترضي جميع الأذواق وتضفي لمسة أكثر إيجابية على مساحات المنزل. يحمل لون المرجان الحي تدرجات لطيفة وأنيقة حيث يدمج بين تألق اللون البرتقالي ونعومة اللون الوردي حيث يمكن إضافته على المنزل عن طريق استخدام ألوان محايدة داكنة وأخرى خفيفة وناعمة. Advertisements A brown leather couch Description automatically generated تضم KARE مجموعة واسعة من الأثاث مثل الكراسي والأرائك، إضافة إلى اكسسوارات وأواني تشترك جميعها في لونها الجميل وقدرتها الرائعة على إضافة الإيجابية على ديكور المنزل. فيما يلي مجموعة مختارة من KARE والتي يمكنك اختيارها من على الموقع الرسمي www.kareuae.ae

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