عروضٌ واسعة من حياة بليس حي الوصل تجذب زوار القارة الإفريقية

أعلن فندق حياة بليس دبي حي الوصل، وهو ثالث فنادق مجموعة حياة عن سعيه إلى توسيع حصته من السوق الإفريقية، حيث يستمر الفندق في استقبال تدفق ثابت من الضيوف القادمين من بلدان إفريقية.

منذ افتتاحه في أبريل من هذا العام، حافظ فندق حياة بليس دبي حي الوصل على نسبة إشغال تفوق 60٪ واستقبل أكثر من 31٪ من إجمالي ضيوفه من أفريقيا. فغالبية النزلاء يسافرون مع عائلاتهم ليقضوا عطلاتهم في دبي.



يتميّز حياة بليس دبي حي الوصل بموقع فريد في قلب منطقة ديرة بدبي القديمة، ما يتيح للنزلاء فرصة زيارة أهم معالم المدينة بكل سهولة، كقرية التراث والغوص وخور دبي وسوقي الذهب والتوابل، إلى جانب العديد من الوجهات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع الفندق الاستراتيجي سهولة التنقّل داخل المدينة، وذلك لقربه من محطة المترو ومحطات قوارب العبرة ومواقف سيارات الأجرة.

كما يُعدّ خيار الإقامة المفضل لدى الضيوف القادمين من إفريقيا وكذلك من آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لموقعه المناسب والقيمة التي يحصلون عليها مقابل تكلفة مقبولة ووسائل الراحة الحديثة والغرف الواسعة والموظفين الرحبين.