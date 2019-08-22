جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق اسم حبيب الصايغ على مكتبتها

جمعية الصحفيين – دبي في 21 أغسطس 2019

قرر مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إطلاق اسم الشاعر والأديب والكاتب الصحفي الراحل حبيب الصايغ، على مكتبة مقر الجمعية بدبي، تخليداً لإبداعه وعطائه المتميز لمهنة الصحافة والصحفيين بالدولة، وعرفانا بدوره كونه رمز من رموز الثقافة والادب في المنطقة العربية.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية : أن اطلاق اسم الراحل حبيب الصايغ على قاعة من قاعات مقر الجمعية هو اقل ما يمكن تقديمه لتخليد اسمه وذكراه التي لاتغيب أبداً عن قلوب زملائه الصحفيين بالدولة والأجيال القادمة من الصحفيين.

وأضاف الحمادي، أن الراحل قام بتأدية واجبه الصحفي طوال مشواره المهني الذى امتد لأكثر من نصف قرن على اكمل وجه، وترك إرثاً مهنيا تتعلم منه الأجيال القادمة في مدرسة الصحافة الصادقة والواعية التي تقود الى النماء والرخاء والازدهار.

وأشار الحمادي الى بصمات الراحل كانت في البدايات الأولى لإنشاء جمعية الصحفيين في الدولة منذ اكثر من 19 عام، وشارك في تطور الجمعية الى أن أصبحت من أهم الهيئات الصحفية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

كان الفقيد من المؤسسين في جمعية الصحفيين عام 2000، وحصل عام 2004 على جائزة تريم عمران لرواد الصحافة، كرمته الجمعية عام 2006 كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية، وفى عام 2007 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وصدر له العديد من المؤلفات الأدبية والثقافية.