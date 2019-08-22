كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ساهم مسلسل لعبة العروش في زيادة السياحة إلى أيرلندا من الإمارات؟

ساهمت شعبية المسلسل التلفزيوني الشهر لعبة العروش Game of Thrones الذي تم تصويره في أيرلندا، في زيادة عدد الزوار من الإمارات إلى جزيرة الزمرد في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقًا لدناتا ترافيل.

وشهد السفر من دولة الإمارات إلى أيرلندا نمواً قوياً حيث زاد عدد الحجوزات بنسبة 58 بالمائة من خلال منصات دناتا للسفريات، في حين زادت ليالي الغرف المحجوزة بنسبة 72 بالمائة.

وتشير البيانات الإضافية أيضًا إلى أن مبيعات الرحلات والإقامة إلى أيرلندا زادت بمقدار الضعف تقريبًا خلال عيد الفطر وحده مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت دناتا أن عمليات البحث على الإنترنت لقضاء العطلات إلى أيرلندا شهدت زيادة بنسبة 675 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام والوجهات المفضلة فيها لدى المسافرين من الإمارات هي دبلن وكورك.

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وقال أنطونيو فيلينو، نائب رئيس تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية لدناتا للسفريات الإماراتية: “توفر الرحلات إلى أيرلندا للمسافرين الإماراتيين فرصًا فريدة بما في ذلك فرصة الإقامة في قلعة كبيرة أو كوخ صغير في قلب قرية محلية ملونة، أو لاستكشاف المناظر الطبيعية الوعرة ذات المناظر الساحرة التي تتبع خطى شخصيات لعبة Game of Thrones المفضلة لديهم. “

وأضاف أن العلاقة القوية بين البلدين، والتي أفرزت الدخول المجاني بدون تأشيرة لمواطني دولة الإمارات، ساهمت أيضًا في زيادة أعداد السياح، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وشاركت الإمارات في الاحتفال باليوم الوطني لإيرلندا – بما في ذلك إضاءة برج خليفة باللون الأخضر – مما زاد من وضوح الرؤية والوعي بأيرلندا كوجهة سياحية لقضاء العطلات.

وقال السيد نيل غيبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Tourism Ireland: “تملك أيرلندا بالكثير لتقدمه لسكان دولة الإمارات، سواء كانت مغامرة أو مناظر طبيعية خلابة أو تجارب فريدة من نوعها، وكلها تساهم في زيادة عدد الزوار من هذا السوق. “