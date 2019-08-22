كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سينمو قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات حتى 2025؟

من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.1 في المائة خلال الفترة 2019-2025، حسبما ذكرت شركة 6Wresearch المتخصصة في أبحاث السوق العالمية في تقرير جديد.

ومع الارتفاع المتوقع في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، فإن الطلب على السيارات الكهربائية سوف يرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وفقًا للتقرير المعنون “سوق السيارات الكهربائية الإماراتي (2019-2025)”.

وتتركز مبيعات السيارات الكهربائية في دبي مع أكثر من 200 محطة شحن EV في المنطقة. ويعزى النمو أيضا إلى توافر تجار السيارات الكهربائية في المنطقة، بحسب موقع زاوية.

وقال رافي بهانداري، مدير الأبحاث والاستشارات بشركة 6Wresearch: “استحوذت سيارات الركاب على أعلى حصة إيرادات في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بالكامل، يليها قطاع المركبات ذات العجلتين. وكان للحافلات والشاحنات الكهربائية حصة في السوق أيضاً. “

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وأضاف: “لا يزال وجود الدراجات الكهربائية ذات العجلتين منخفضًا نسبيًا مقارنة بسيارات الركاب في البلاد. شركات مثل Solva Technologies توفر مركبات كهربائية ثنائية العجلات في البلاد؛ ومع ذلك، لا تزال قاعدة المستهلكين الرئيسية ذات العجلات قائمة على الشركات بدلا من الأفراد”.

وقال بريتو تشاولا، الباحث المشارك في شركة Research and Consulting 6Wresearch: “لقد أطلقت الإمارات مؤخراً الحافلات الكهربائية في أبو ظبي، والتي لا تزال في مرحلة التشغيل التجريبي. ويعتمد مستقبل الحافلة الكهربائية في البلاد على نتيجة الاختبارات والمبادرات الحكومية”.

ومن بين أبرز الشركات في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات، شركة تسلا، وهيونداي موتور، وفولكس واجن موتور كومباني إل إم، وبايرشي موتورن ويرك إيه جي، وشركة جنرال موتورز، ورينو، وفقًا للتقرير.