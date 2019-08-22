كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فوكس سينما تقدم تجربة جديدة بلا مشتتات في دبي

إذا سنحت لك الفرصة بحضور فيلم في إحدى دور السينما بدبي، فلا بد أنك لاحظت الإعلان الذي يطلب من رواد السينما إغلاق هواتفهم.

إلا أن هناك العديد من الأشخاص يختارون تجاهل هذه التعليمات، ويستخدمون هواتفهم خلال العرض، أو يتحدثون إلى الأشخاص الذين يجلسون بجانبهم، مما يؤثر على قدرة الآخرين على متابعة الفيلم بهدوء.

ولحل هذه المشكلة، أعلنت فوكس سينما عن إطلاق خدمة جديدة “Distraction Free” لمشاهدة العروض دون أية مشتتات.

وينص الإعلان الذي تم نشره على حساب Vox Cinemas Twitter على منع استخدام الهواتف وإرسال الرسائل النصية أو التحدث، وهي تجربة جديدة توفر الهدوء التام لرواد السينما.

ورداً على الأسئلة العديدة التي أثيرت على تويتر، أكدت Vox Cinemas أنه سيتعين إيقاف تشغيل الهواتف أو وضعها في وضع صامت أثناء الفيلم. و إذا رن هاتفك، أو إذا قمت بالرسائل النصية أثناء الفيلم – فسيطلب منك المغادرة من قبل طاقم العمل.

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بالطبع، تدرك Vox Cinema أنه قد يتعين على البعض إجراء مكالمات هامة أثناء الفيلم، وفي هذه الحالة يمكن أن يتوجه رواد السينما بهدوء إلى خارج قاعة السينما لإجراء المكالمة، وسيسمح لهم بالعودة بمجرد الانتهاء.

وأكدت Vox Cinemas أيضًا أنه بغض النظر عن تصنيف الأفلام، ستكون العروض مخصصة لرواد السينما الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

الفئة الجديدة Distraction Free متاحة فقط في فرع مول الإمارات بالوقت الحالي، لكن Vox تخطط لطرح هذه الميزة في مواقع أخرى أيضًا، بحسب موقع واتس أون.