كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تخطط دبي لجذب 500 ألف سائح طبي بحلول 2021؟

تتنافس دبي لتحسين وضعها في خريطة العالم للسياحة الصحية، وعلى الرغم من أن الدول الآسيوية هي الوجهات الرائدة للسياحة الطبية، تأمل دبي أن تساعد مبادراتها الجديدة في جذب أكثر من نصف مليون سائح طبي بحلول عام 2021.

ويوم الثلاثاء، بعد تحليل أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI) بشأن السياحة الصحية، أعلنت هيئة الصحة بدبي أن الإمارة اجتذبت 337،011 سائحًا صحيًا دوليًا العام الماضي، مما جعلها خطوة أقرب إلى تحقيق هذا الهدف.

دبي رابع أكثر الأماكن زيارة في العالم، ولديها بالفعل مجموعة رائعة من العيادات والمستشفيات المعتمدة الرائدة وأكثر من 35000 من المتخصصين في الرعاية الصحية من 110 جنسية، وكل ذلك يمكن أن يعزز جهودها لتصبح لاعبًا رائدًا في سوق السياحة الطبية العالمي.

وكشف التحليل الذي أجرته DCCI أن مبيعات السياحة الطبية في الإمارات زادت بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار درهم في عام 2018.

ووفقًا لهيئة الصحة بدبي، أنفق السياح 1.163 مليار درهم في السياحة الصحية في العام الماضي، وكانت أهم ثلاثة تخصصات سعى إليها هؤلاء السياح هي طب الأسنان وجراحة العظام والأمراض الجلدية.

وتعد خدمة علاج الأسنان هي الخدمة الأكثر استخدامًا بين السياح، حيث استفاد 46 في المائة من الزوار من هذه الخدمة في العام الماضي، في حين شكلت جراحة العظام 18 في المائة وعلاج الأمراض الجلدية 10 في المائة. وقالت هيئة الصحة بدبي إن أمراض العيون والعافية والجمال وعلاجات الخصوبة شائعة أيضاً بين السياح.

واحدة من مبادرات هيئة الصحة بدبي الرائدة لتعزيز الجهود التي تبذلها دبي لتعزيز السياحة الطبية هي Dubai Health Experience، وهي بوابة وتطبيقات تمكن السياح من حجز عطلة طبية كاملة عبر الإنترنت.

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وقال حميد القطامي ، مدير عام هيئة الصحة بدبي: “إن الهيئة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في أن تصبح وجهة رائدة للسياحة الصحية، خاصة مع إطلاق DXH، الموقع الإلكتروني الأول من نوعه الذي يساعد السياح الصحيين على اتخاذ قرارات مستنيرة مع زيادة عدد السياح الطبيين من 107،000 في عام 2012 إلى 337،000 في عام 2018. ”

ويهدف DXH لتحقيق هدف الإمارة المتمثل في جذب 500000 سائح طبي بحلول عام 2021. وهو يقدم مجموعة واسعة من الحزم الصحية الشاملة ومعلومات السفر الشاملة، بما في ذلك متطلبات التأشيرة وكذلك معلومات حجز الفنادق والطيران.

تشمل الخدمات الجديدة التي تمت إضافتها إلى موقع الويب “رأي طبي مجاني” للسائحين الصحيين الدوليين من خلال مرافق مختارة في دبي.

وفقًا لهيئة الصحة بدبي ، فإن غالبية المرضى الدوليين الذين يأتون إلى دبي هم من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ويمثلون 33 في المائة من جميع السياح الدوليين في مجال الصحة. معظمهم من الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بحسب موقع زاوية.