كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على فندق Five Jumeirah Village الجديد في دبي

من المقرر افتتاح فندق فايف الثاني في دبي الشهر المقبل، مع 269 حوض سباحة.

وسيفتتح فندق فايف قرية الجميرا في دائرة قرية الجميرا في أوائل سبتمبر، لينضم إلى مجموعة الفنادق الفاخرة الجديدة في دبي.

وأصبح فندق Five Palm Jumeirah الحالي معروفًا بمكانه النابض بالحياة، حيث يجذب المشاهير والمؤثرين من جميع أنحاء العالم.

وتم تصميم الهيكل الدائري للفندق الجديد لتوفير إطلالات 360 درجة على دبي، مع شرفة واسعة لكل غرفة.

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وسيكون هناك 269 حوض سباحة، يقع معظمها على شرفات 221 شقة فندقية من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم و 33 شقة من أربع غرف نوم.

وبصرف النظر عن الشقق، يتكون الفندق من 247 غرفة وجناحًا فاخرًا، حيث سيتمكن الضيوف من الوصول إلى حمامات السباحة المشتركة الأكبر في الفندق.

الفندق متوفر بأسعار معقولة تبدأ من 225 درهم في الليلة اعتباراً من 2 سبتمبر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وسيضم Five Jumeirah Village العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات من جميع أنحاء العالم، كما سيوفر خدمة نقل مكوكية يومية إلى نخلة جميرا.