الرئيس الباكستاني يمنح منصور بن زايد وسام «هلال باكستان»

إسلام آباد (وام) منح فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسام «هلال باكستان»، تقديراً وعرفاناً لجهود سموه الكبيرة في دعم ومساعدة باكستان في جميع المجالات الإنسانية والتنموية وتعزيز العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال مراسم تقليد الأوسمة التي تمنح في عيد الاستقلال الباكستاني، أمس الأول، في العاصمة إسلام آباد. ويعتبر وسام «هلال باكستان» ثاني أرفع وسام يمنح للشخصيات السامية غير رؤساء الدول.

كما تم منح عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وسام «نجمة الزعيم قائد أعظم» تقديراً لجهوده في إدارة وتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية في جمهورية باكستان الإسلامية.

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