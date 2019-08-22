راشد النعيمي يعزي في وفاة أمينة المدني ونورة إبراهيم عبدالله

عجمان (وام) قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واجب العزاء والمواساة إلى ذوي فقيدة الدائرة أمينة عبدالعزيز المدني، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجرف. كما قدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وماجد محمد المزروعي مدير مكتب رئيس الدائرة، وعدد من المسؤولين بالدائرة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن خالص عزائه لأسرة الفقيدة التي كانت نموذجاً يحتذى به للمرأة العاملة والأم المثالية، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي واجب العزاء أيضاً إلى أنجال عبدالله الملا في وفاة والدتهم نورة إبراهيم عبدالله، سائلاً الله أن يلهم ذويها الصبر، ويتغمدها بالرحمة والمغفرة.

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