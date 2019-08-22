«ملتقى كليات التقنية» يبحث توجهات الابتكار وريادة الأعمال

دبي (الاتحاد)

افتتح الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، فعاليات «الملتقى السنوي لكليات التقنية العليا 2019» تحت شعار «خطة الجيل الرابع.. ما بعد التوظيف» وبمشاركة نحو 1200 عضو هيئة تدريسية. ويأتي الملتقى استعداداً لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2019-2020 الذي شهد بدء تطبيق الركائز الأساسية لخطة «الجيل الرابع» بما فيها من استراتيجية جديدة لالتحاق الطلبة تؤكد على ثلاثية المهارات وريادة الأعمال والتعليم المستمر مدى الحياة.

وتميز الملتقى بحديث الدكتور عبداللطيف الشامسي مستخدما تقنية «الهولوجرام» والتي ركز خلالها على التكنولوجيا الحديثة وما حققته الكليات على مستوى التحوّل المؤسسي وفوزها مؤخراً بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «قيادة التغيير2019». كما أعلن للحضور عن توجه الكليات لمنح أساتذتها شهادة«المعلم الإلكتروني»التي ستمكّن الأساتذة من التمتع بالمهارات التكنولوجية وكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة التعلم الرقمية بما يتلاءم مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد الدكتور الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا تميز وأهمية الملتقى السنوي هذا العام كونه يأتي مع دخول كليات التقنية العليا مرحلة جديدة في مسيرتها التعليمية من خلال خطة الجيل الرابع. فكليات التقنية العليا اليوم تعمل لتقود أول تطبيق لرؤية القيادة الوطنية باعتماد تحويل مؤسسة تعليم عال في الدولة إلى مناطق حرة اقتصادية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- بما يتوافق مع وثيقة«الخمسين» ليضاف لدورها في تخريج الكفاءات من حملة الشهادات الأكاديمية والمهنية، دور جديد يتعلق بتخريج رواد أعمال وشركات. فجاءت خطة الجيل الرابع لتؤكد على أهمية تمكين الشباب من المهارات الاحترافية ودعمهم ليكونوا رواد أعمال ويتجاوزوا مرحلة التوظيف لمرحلة ما بعد التوظيف، فيمتلكون الفكر والمهارة والقدرة على خلق فرصهم لا انتظارها.

وتحدث الدكتور الشامسي عن أن الجيل الرابع خطة ترتكز على ثلاثة مرتكزات تتعلق بتخريج الشركات ورواد الأعمال وتخريج قادة احترافيين في تخصصاتهم وتعزيز التعليم المستمر.

وفي الجلسة الرئيسية للملتقى تحدث لوران بروبسد من شركة برايس ووترهاوس من لوكسمبورغ عن تطوير المهارات من أجل التنافسية والتوظيف، مؤكداً على أهمية تطوير المهارات في ضوء التطورات والمتغيرات الوظيفية موجهاً لضرورة التركيز على الاستثمار في المناهج الدراسية وتطويرها، وكذلك الاهتمام بتطوير خدمات التوجيه المهني وفق المستجدات الوظيفية والمهارية، والتركيز على ارتباط المنهج الدراسي مع سوق العمل المحلي والعالمي.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية تناولت موضوعات منها موجة جديدة من الابتكار وريادة الأعمال، والتي أدارها نيكولا بيتيو المدير التنفيذي للبحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال بالكليات، بمشاركة الدكتور سيف فاروق مستشار استشراف المستقبل في المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء بالدولة، وخديجة البستكي مدير تنفيذي لحي دبي للتصميم، ونجلاء المدفع الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال«شراع»، وريتش تيلاني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انهانس جوي، والذين قدموا خبراتهم كشركاء مع كليات التقنية في مجال التدريب والتأهيل للشباب لتأسيس مشاريعهم وشركاتهم المستقبلية، والمهارات التي يجب التركيز عليها في العملية التعليمية لتمكين الطلبة كرواد أعمال.

وشهد الملتقى تكريم نحو 25 من أعضاء الهيئة التدريسية لإنجازاتهم المتميزة على مستوى نشر الأنشطة العملية والبحثية وتطبيق أفضل الممارسات في التدريس، وكذلك من ساهموا في دعم النجاح الطلابي من خلال تدريس الطلبة في مراكز النجاح الطلابي بالكليات، بالإضافة لتكريم من لهم مساهمات على مستوى الأنشطة التعليمية الابتكارية.