151 مليون درهم لمشاريع «أوقاف دبي» واستخدامات الطاقة النظيفة

دبي(الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر» بدبي جدول مشاريع وقفية للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 151 مليوناً تغطي مساحة إجمالية تناهز 166 ألف قدم مربع.

وعلى مدى 5 سنوات، سيعمل الطاقم الهندسي التابع للمؤسسة على تنفيذ وتخطيط ودراسة جدوى حزمة من المشاريع الوقفية التي يعود ريعها للعديد من المصارف الوقفية المتنوعة التي تديرها، وفي مقدمتها مصارف الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والبِر، وشؤون المساجد.

وتتنوع المشاريع التي تتم دراستها للتنفيذ خلال الفترة من 2019 و2024 لتشمل المباني والفلل السكنية التي يعود ريعها لدعم الوقف، إضافة إلى أوقاف متنوعة، وسكن عمّال، ومبنى المؤسسة الجديد في منطقة القرهود.

إلى ذلك، تعتزم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر تنفيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية لتزويد عدد من المباني التي تتولى إدارتها بمنطقة المحيصنة بدبي بالطاقة الكهربائية النظيفة بقدرة 1.3 ميغاواط. وتتمثل أهمية هذا المشروع في المساهمة في خفض البصمة الكربونية، ومواكبة معايير المباني الخضراء في دبي، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بقيمة تعادل 600 ألف درهم سنوياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على حماية بيئة دبي وصحّة سكانها واستدامة مواردها الطبيعية.

وقال علي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة «تعكس الخطة الخمسية للمشاريع الوقفية بقيمة 151 مليون درهم حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر على مواصلة تنمية الوقف والابتكار فيه وتوسيع دائرة المساهمة في مصارفه، لما فيه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهذا التوسع المستمر إنما يتحقق بفضل المساهمات المتنامية من المجتمع بأفراده ومؤسساته لما فيه تمكين مختلف فئاته ومد يد العون لمن يحتاجها».