سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشامسي والعتيبي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن فرج الشامسي بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة عبد العزيز يوسف العتيبي.

تضمن الحفل - الذي أقيم بصالة هيلي في مدينة العين وحضره عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين - مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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