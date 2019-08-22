طقس غائم جزئياً بالدولة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 18 - 28 كم/‏س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

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