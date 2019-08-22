تنفيذ أعمال المرحلتين الأولى والثانية لتجميل الجزيرة الوسطية لكورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – بلدية مركز المدينة مشروع تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية لشارع كورنيش أبوظبي بتكلفة تقدر بحوالي 7 ملايين درهم، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على مواكبة التطور في مدينة أبوظبي.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة أنه تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وقدرت تكلفتها بمبلغ 3,690,547 درهما، ويمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الملك عبدالله بن عبد العزير آل سعود وحتى التقاطع مع شارع الشيخ راشد بن سعيد، والمرحلة الثانية قدرت تكلفتها بمبلغ وقدره 3,268,913 درهما، وتمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الشيخ راشد بن سعيد وحتى الإشارة الضوئية أمام سوق الخضار بميناء زايد.

وأضاف أن قدم الأصول الزراعية ومكوناتها والتي امتد عمرها لأكثر من اثنتي عشرة سنة، من تاريخ تطوير كورنيش أبوظبي اقتضى إعادة تأهيل وتحسين أعمال التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية في شارع كورنيش أبوظبي الذي يعد إحدى أهم الوجهات السياحية في العاصمة أبوظبي ويرتادها الزوار والقاطنون من أبوظبي وخارجها،

كما تعد منطقة للاحتفالات الرسمية السنوية والفعاليات الموسمية من معارض وغيرها، وقد تضمنت أعمال التأهيل زراعة النخيل والأشجار المزهرة، ونباتات الزينة المتأقلمة مع البيئة المحلية، وتركيب حجارة الزينة، ورصف أطراف الجزيرة الوسطية بالبلاط الإسمنتي وذات مواصفات عالية وتتوافق مع استراتيجية البلاط المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.

وأشار الكثيري أن أعمال التطوير يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة، ومن استهلاك مياه الري، وحسب المخطط له من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري 2019، مع احتفالات البلاد باليوم الوطني.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتطوير أعمال التجميل الطبيعي في الممرات الحيوية بجزيرة أبوظبي وذلك لتحسين المظهر العام بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي، وبما يتواكب مع أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية ولتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مدينة أبوظبي تماشيا مع رؤية البلدية (ضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي).

184 مخالفة لمنشآت غذائية في رأس الخيمة

حررت دائرة بلدية رأس الخيمة 184 مخالفة، وإنذاراً وتنبيهاً لمنشآت غذائية تم زيارتها خلال أسبوع عبر حملات تفتيشية لـ 184 منشآة غذائية متنوعة بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الغير متقيد.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، إن الإدارة كثفت حملاتها التفتيشية الموجهة إلى مختلف المنشآت الغذائية المتنوعة في الإمارة بهدف التحقق من تقيدها باشتراطات الصحة العامة وعدم الإخلال بها. وذكرت أن الإدارة وجهت المفتشين للتواجد على مختلف الفترات لتنفيذ الحملات التفتيشية على تلك المنشآت المتمثلة في المطاعم والكافتيريا والمطابخ والمخابز، وغيرها التي تختص بالأغذية، حيث تمكنت الحملة من تفتيش 184 منشأة غذائية، وتم خلالها من تحرير 184 مخالفة وإنذاراً وتنبيهاً وتوجيهاً. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن إصدار 184 إجراء تمثل في 32 مخالفة و27 إنذاراً و125 تنبيهاً وتوجيهاً بحق منشآت للتصحيح من بعض الإجراءات التي تم رصدها من قبل المفتشين لتجنب تكرارها والحصول على المخالفة الصريحة في حال اكتشافها في الجولات التالية.

وذكرت أنه من أسباب توجيه تلك الإجراءات بحق المنشآت الغذائية جاء نتيجة عدم استيفاء منتجات الحلويات والكيك لاشتراطات البطاقة الغذائية، بالإضافة إلى تكدس المواد الغذائية في ثلاجات العرض ومناطق التخزين.