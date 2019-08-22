أبوظبي (الاتحاد) كشف مسح أجرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ممثلة ببلديات أبوظبي والعين والظفرة، عن حجم مساهمة الثروة الحيوانية المحلية من إجمالي الحيوانات التي تم ذبحها في مسالخ إمارة أبوظبي، خلال فترة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، حيث استحوذت الأصناف المحلية على 65.5% من إجمالي عمليات الذبح في المسالخ، من المعز والضأن والجمال والأبقار.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة حرص الهيئة على تعزيز مساهمة الثروة الحيوانية المحلية في تلبية الطلب المتنامي على المنتجات الحيوانية في السوق المحلي، وزيادة القيمة التنافسية للمنتج المحلي، وتعزيز منافسته للمنتجات المستوردة، وتقديم الخدمات البيطرية والإشراف الفني والتوعية الإرشادية للمربين من خلال الأخصائيين الموزعين على 26 مستشفى وعيادة بيطرية تابعة للهيئة، فضلاً عن تنفيذها لبرنامج دعم الأعلاف والذي يستفيد منه أكثر من 19 ألف مربي، وتنظيمها للأسواق الموسمية لمربي الثروة الحيوانية لتمكينهم من تسويق جزء من قطعانهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 65% من الحيوانات المذبوحة في مسالخ أبوظبي محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.